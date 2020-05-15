США пригрозили «Газпрому» санкциями в случае достройки «Северного потока – 2»

Вашингтон, 15 мая. Если «Газпром» использует судно «Академик Черский» для завершения строительства «Северного потока — 2» и завершит этот проект, президент США Дональд Трамп будет обязан ввести жесткие санкции против российской компании, заявил сенатор от американского штата Техас Тед Круз.



Он подчеркнул, что санкции по новому российскому газопроводу были одобрены Вашингтоном еще в декабре и в формулировках нет каких-либо исключений или возможностей для трактовок.

Напомним, после введения санкций, от продолжения работ отказался подрядчик из Швейцарии Allseas. В Москве после не раз сообщали, что в состоянии достроить газопровод своими силами. В феврале этого года судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта Находки, в мае он прибыл в немецкий порт Мукран (базу строительства «СП — 2»).

Американские санкции против участников строительства «Северного потока-2» предусматривают запрет на въезд в Штаты для их акционеров и должностных лиц, а также запрет доступа к любой собственности и ресурсам, которые находятся под контролем компаний из США.

Сегодня Федеральное сетевое агентство Германии отказалось вывести российский газопровод из-под действия газовой директивы Евросоюза. Это значит, что после завершения строительства «Газпром» не сможет использовать более половины мощности «СП — 2».

В феврале в «Газпроме» заявляли, что газопровод может быть достроен в конце 2020 года.