Самонкин назвал Facebook и Instagram оружием Запада в информационной войне против России

Москва, 15 мая. Американские социальные сети должны соблюдать российское информационное законодательство, что позволит не допустить дискредитации России и ее институтов государственной власти. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

Ранее Facebook и Instagram заблокировали аккаунты, которые, по их мнению, принадлежат главе Чечни Рамзану Кадырову. Причиной блокировки стали санкции, которые США ввели против Кадырова в 2017 году. Позднее выяснилось, что ни один из заблокированных аккаунтов не имеет отношения к Кадырову, после чего доступ к ним был восстановлен.

Самонкин отметил, что действия американских соцсетей являются элементом информационной войны США против России.

«Это все происходит потому, что США по-прежнему ищут повод в очередной раз уколоть Россию и информационно ее дискредитировать. Facebook был неоднократно замечен в блокировке патриотического контента и в продвижении западно-либерального», — пояснил он.

Самонкин подчеркнул, что американские соцсети должны соблюдать российское законодательство, что позволит исключить возможность дискредитации России и ее институтов государственной власти, передает iReactor.

Кроме того, эксперт заявил о необходимости зеркального ответа со стороны России. По его словам, российские соцсети должны блокировать профили иностранцев и государственных чиновников США, что послужит уроком Западу.