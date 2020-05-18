В Совете Федерации предлагают упростить бюджетный и налоговый кодексы

Москва, 18 мая. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин готовит предложения по корректировке бюджетного и налогового кодекса, которые призваны максимально упростить законодательство в этих сферах. Об этом сенатор рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам Рябухина, профильный комитет Совета Федерации формирует пакет предложений для разработки соответствующих законопроектов. Сенаторы планируют озвучить инициативы на заседании рабочей группы мониторинга и совершенствования законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции, которое состоится на этой неделе.

«Убежден, что уже настало время корректировки, полного обновления бюджетного и налогового законодательства. Бюджетный кодекс сейчас выглядит как лоскутное одеяло, в котором поправок больше, чем основного текста. Он очень сложен в правоприменении, — объяснил Рябухин. — Бывают нормы, которые имеют двусмысленный характер. Например, когда одна поправка трактует какой-то процесс в определенном ракурсе, а в другой статье он же трактуется по-другому. Поэтому для того, чтобы выявить правильное толкование этих норм, нужен специалист не только с финансовым, но и с юридическим образованием».

Парламентарий считает неправильным ситуации, при которых люди и бизнес очень нуждаются в помощи, им выделяют деньги, но до получателей помощь не доходят. Он убежден, что в российском законодательстве должно быть как можно меньше препятствий, бюрократических издержек, которые мешают развитию бизнеса.

«Сейчас Минфин России работает над «электронным открытым бюджетом», но надо ускоряться. Необходимо как можно скорее внедрять эти открытые, прозрачные и доступные формы бюджетного процесса. Это повлияет на качество исполнения бюджета по доходам и по расходам, а также с точки зрения прозрачности, открытости и эффективности», — полагает Рябухин.

По его словам, предложения по радикальному обновлению бюджетного и налогового законодательства необходимы для того, чтобы они были понятны и доступны не только специалистам узкого профиля, но и всем гражданам России. Сенатор подчеркнул, что эти изменения коррелируются и с позицией президента, который неоднократно в своих посланиях Федеральному собранию говорил, что бюджетный процесс должен быть прозрачным, открытым и доступным.

Отметим, что президент России Владимир Путин на совещании 15 мая раскритиковал ход дополнительных выплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что выплаты им за апрель должны быть закончены в срок до 15 мая. По словам главы государства, через несколько дней будет дана оценка тому, как каждый российский субъект выполнил поручение о выплате денег работающим с коронавирусными пациентами медикам.