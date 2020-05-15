Эксперты обнаружили новую схему мошенничества на Avito и «Юле»

Москва, 15 мая. Эксперты выявили новую схему мошенничества, которую используют злоумышленники в интернет-сервисах для размещения объявлений Avito и «Юла». Об этом сообщает пресс-служба компании BI.ZONE.

Мошенники размещают на Avito и «Юле» объявления о продаже товаров с заниженной стоимостью. Покупатель связывается с продавцом, который сообщает, что он находится в другом городе, а также предлагает оформить доставку. После этого мошенники отправляют покупателю ссылку на фишинговую страницу, которая полностью дублирует легальный ресурс. Покупатель осуществляет оплату заказа и доставки, после чего мошенники получают средства и прекращают отвечать на сообщения жертвы.

По данным экспертов, ежедневный ущерб от действий мошенников составляет около миллиона рублей.

«Эксперты BI.ZONE обнаружили более 20 мошеннических Telegram-каналов, которые работают по данной схеме и ежедневно занимаются фишинговыми рассылками на Avito и «Юле», — говорится в сообщении.

Эксперты призывают пользователей не переходить по ссылкам, которые им присылают продавцы, а также советуют каждый раз проверять страницы подобных сервисов на наличие признаков фишинга.