Российскому ученому грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке. ФАН-ТВ

Незадолго до начала пандемии COVID-19 российский ученый-энтомолог Александр Игнатенко вместе с друзьями отправился в отпуск на Шри-Ланку, где его заключили в местной тюрьме из-за того, что подобрал найденных мертвых жуков.

На время эпидемии Александра и его товарищи были освобождены из тюрьмы под залог до 15 июня. По словам Игнатенко, им грозит 40 лет тюрьмы или штраф в несколько миллионов рублей.

«Жуки, мы их не изымали из природы, из природы изымать нельзя жуков. Мы их брали фотографировали, фотографировать не запрещено, но поскольку в природных условиях не всегда получается нормально сфотографировать <…> их нужно сфотографировать при хорошем освещении, что мы и собирались сделать. Но это не случилось, у нас этих жуков забрали, сказали, что мы их изъяли из природы, хотели забирать их, вывозить и что-то такое», — рассказывает Александр.

В очередной день отпуска Александр, как истинный зоолог, заинтересовался профессиональной находкой, это были мертвые жуки возле дороги. Ему захотелось изучить насекомых для научных исследований, а для этого сфотографировать их. Во время прогулки товарищи решили посетить национальный парк, а вот находку из кармана Александр выложить забыл. Сотрудники парка обнаружили насекомых при обыске и арестовали мужчин.

«Ко мне подходит человек, сотрудник парка, и говорит: «Вы с ними? — Я говорю: «Я жду ребят, да». — И все, и ничего не объяснили [и арестовали]. Они потом обвинили нас на следующий день в биопиратстве. Я до сих пор не знаю, что такое биопиратство, посадили в тюрьму. Слава богу, потом консульство наше помогло, мы сейчас вышли под залог и все. Представляете мою ситуацию? Я вообще ничего не знал», — говорит Артем, товарищ Александра.

Мужчины пробыли в тюрьме около 1,5 месяцев. По их словам, это были ужасные условия, они спали на голом бетонном полу в камере, где были еще 86 заключенных.

«Переживаю за его ситуацию. Мы не знаем до конца обвинений, то есть они представлены только на местном языке. В чем его обвиняют неизвестно, потому что я не уверена, что это был сбор в национальном парке. Александр знает нормы поведения в парках, и если он и мог совершать какие-то действия, типа подбора букашек, сбора листиков, то это скорее всего не национальный парк. Мы объявили сбор среди родственников и друзей, нам удалось уже собрать некоторую сумму для оплаты штрафа, который присуждают Саше и его товарищам», — говорит Елена Бондаренко, жена Александра.

Руководство зоопарка в Ростове-на-Дону, в котором работает Александр, одними из первых направили финансы для оплаты штрафа. Директор зоопарка рассказал, что ждали Игнатенко на работу после планового отпуска, а он так и не вышел, ситуацию узнали от супруги.

«Я уверен, что злого умысла у Александра не было. Александр — это зоолог, который живет своей работой, который любит окружающий мир и природу. Поэтому я думаю, что то, что произошло — это очень неприятное стечение обстоятельств», — уверен Александр Жадобин, директор зоопарка.

Суд над ученым и его знакомыми назначен на 28 июня.