Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ

Москва, 15 мая. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией в России и мире.

«Обсудим, как обычно, вопросы внутриполитической жизни, ситуацию в стране и вокруг нас, в мире, с учетом необходимости обеспечения национальных интересов России», — сказал Путин в начале совещания.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Запад намеренно принижает роль СССР во Второй мировой войне в целях политической борьбы с Россией. Кроме того, он назвал такую политику западных государств «стратегической линией, нацеленной на разрушение сложившейся по итогам войны многосторонней архитектуры коллективной безопасности», передает телеканал «360».