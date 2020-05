Альшевских назвал цель обращения в прокуратуру по публикациям FT и NYT о коронавирусе в РФ

Парламентская комиссия по внешнему вмешательству обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить статьи Financial Times и The New York Times о смертности от коронавируса в России. В Госдуме уверены, что компетентные органы должны разобраться и дать оценку этим публикациям, заявил Федеральному агентству новостей зампредседателя комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Андрей Альшевских.

«Мы единогласно приняли решение обратиться в компетентные органы в связи с публикациями в The New York Times и в Financial Times, — рассказал замглавы комиссии ГД. — Помимо Генпрокуратуры, мы еще обратились в Министерство иностранных дел РФ. В Генпрокуратуру мы обратились, чтобы этот надзорный орган проверил публикации в FT и NYT и дал правовую оценку на предмет соответствия этих статей действующему российскому законодательству. Мы просим пояснить, были ли нарушены — умышленно либо неумышленно — наши российские законы, касающиеся запрета на распространение недостоверных сведений. Если опубликованные данные, по мнению авторов статей, являются «достоверными», пусть скажут, откуда они эту информацию получили».

По словам депутата, цель обращения думской комиссии в Генпрокуратуру — добиться именно правовой оценки данной ситуации.

«Если Генпрокуратура выявит нарушение этими изданиями наших российских законов, надеемся, виновных привлекут к ответственности по всей строгости закона», — заявил Альшевских.

Замглавы комиссии ГД также рассказал о цели обращения комиссии в МИД РФ.

«Мы также обратились по этому поводу в Министерство иностранных дел России, — рассказал собеседник ФАН. — Вы знаете, что все зарубежные средства массовой информации, работающие на территории России, должны получить аккредитацию в МИД РФ. Мы обратились в наш МИД с просьбой рассмотреть вопрос о лишении этих зарубежных СМИ права работать на территории РФ за распространение недостоверной ложной информации».

По словам Андрея Альшевских, комиссия ГД по вмешательству надеется, что Генпрокуратура и МИД РФ оперативно отреагируют на депутатские обращения и примут соответствующие решения.

Ранее об обращении в Генпрокуратуру по факту публикации в The New York Times и Financial Times о якобы несоответствии реальной статистике официальных данных о смертности в РФ от COVID-19 журналистам рассказал глава комиссии по вмешательству, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Мы изучили публикации этих англоязычных газет, а также выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, в том числе ориентированных на отдельные российские регионы, распространявших деструктивный информационный вброс The New York Times и Financial Times среди российской аудитории», — рассказал Пискарев.

Глава думской комиссии в качестве примера назвал такие издания, как «МБХ медиа», а также признанные в РФ иноагентами телеканал «Настоящее время» и портал «Кавказ. Реалии».

Пискарева беспокоит, что даже после поступивших от российских компетентных органов опровержений ряд зарубежных СМИ продолжает распространять среди российской аудитории опасные фейки. Подобным действиям должна быть дана надлежащая правовая оценка в соответствии с законодательством Российской Федерации, заявил Василий Пискарев.

На сегодня в России выявлено 262843 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост за последние сутки составил 10598 человек. Выздоровели 58226 пациентов, 2418 человек скончались.