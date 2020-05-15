Диетолог объяснила, почему опасно есть пельмени

Неправильно приготовленные пельмени могут стать источником проблем не только с фигурой, но и со здоровьем. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.

Таким образом собеседница ФАН прокомментировала неутешительные выводы лабораторных исследований пельменей разных производителей, проведенных Роскачеством. Эксперты ведомства обнаружили кишечную палочку в продукции следующих марок: «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь». Больше всего «фауны» содержалось в пельменях от «Сибирской коллекции» — в них в довесок нашли еще и сальмонеллу.

«Скорее всего, произошло это из-за плохой обработки мяса и нарушения гигиенических требований на каком-то из этапов производства, — считает диетолог. — Но даже в том случае, если съеденные вами пельмени не содержали сопутствующего «зоопарка», это не значит, что они принесут вам пользу: сочетание теста и мяса нельзя назвать здоровой едой, которая легко переваривается и усваивается организмом».

По словам врача, попадание в наш организм патогенных микроорганизмов можно привести к существенным проблемам со здоровьем.

«Например, в случае с сальмонеллой наблюдаются такие симптомы, как диарея и лихорадка. Заболевание может потребовать госпитализации», — рассказала Селезнева.

По ее словам, нельзя назвать марку пельменей, которая на 100% гарантировала бы потребителям отсутствие патогенных организмов в своей продукции. Никто не знает точно, насколько качественные продукты использовались при изготовлении мясного фарша, и были ли соблюдены все необходимые нормы безопасности в процессе производства пельменей.

«Откуда нам знать, прошли ли, например, сотрудники предприятия все необходимые обследования, имеют ли они реальные медицинские книжки? — спрашивает собеседница ФАН. — Но, конечно, справедливости ради, надо сказать, что это касается производства не только пельменей, но и вообще большинства продуктов, которые мы едим».

К сожалению, высокая стоимость продукции не в состоянии гарантировать ее качество: цена на ту же «Сибирскую коллекцию», в составе которой была не только кишечная палочка, но и сальмонелла, доходит в некоторых магазинах до 500 рублей. Многие в этих условиях предпочтут лепить пельмени самостоятельно, но и здесь может поджидать опасность: диетолог отметила, что не только полуфабрикаты, но и свежее мясо могут стать источником проблем со здоровьем.

«При недостаточной термической обработке некоторые патогенные микроорганизмы могут не погибнуть, что, конечно же, приведет к ряду проблем со здоровьем, — заявила врач. — Я всегда рекомендую есть только хорошо прожаренное или проваренное мясо — и уж точно никогда не есть «стейки с кровью», которые могут быть источником патологических состояний. Помимо этого, очень важно тщательнейшим образом мыть руки и обрабатывать кухонные поверхности, посуду и разделочные доски. Кстати, для сырого мяса должна быть отдельная разделочная доска».

По словам Селезневой, нет единых рецептов для приготовления зараженного мяса так, чтобы оно точно было безопасным: все зависит от температуры, способа и времени приготовления.