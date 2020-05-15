Казначейство отчиталось о допвыплатах медикам за март-апрель

Москва, 15 мая. Медицинские учреждения всем врачам и иным работникам сферы здравоохранения перечислили 6 млрд рублей. Часть регионов приступили к начислению выплат за май, сообщил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин на совещании правительства по социально-экономическим вопросам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что в России на фоне пандемии выплачиваются стимулирующие выплаты всем медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Все органы здравоохранения и медучреждения были нацелены президентом на выплату этих средств до 15 мая.

По словам Романа Артюхина, Казначейство России обеспечило жесткий контроль за выплатами, а также помогает органам здравоохранения обеспечить взаимодействие по проведению кассовых расходов.

«На 13 мая кассовые расходы по всей стране составили 1 миллиард рублей, 14 мая — 758, 9 млн рублей. Медицинские учреждения всем врачам и иным работникам сферы здравоохранения перечислили 6 млрд рублей. Часть регионов приступили к начислению выплат за май. Среди них Камчатский край, Иркутская и Орловская области», — рассказал руководитель ведомства.

Он также отметил, что казначейство России будет работать 15 и 16 мая (в субботу) полный день, чтобы помочь всем сотрудникам учреждений оперативно начислить и осуществить необходимые выплаты.

Ранее Федеральное казначейство сообщало, что сумма доведенного финансирования на доплаты медикам превысила 27,5 млрд рублей.

Врачи скорой помощи за работу в апреле–июне получат дополнительно 50 тыс. рублей ежемесячно. Водителям машин скорой, среднему и младшему медперсоналу, а также приравненным к ним военнослужащим доплатят по 25 тыс. рублей в месяц.

Медики, работающие в стационарах, получат надбавку в размере 80 тыс. рублей в месяц. Среднему медицинскому персоналу, военнослужащим и приравненным к ним лицам полагается 50 тыс. рублей ежемесячно. Младшему персоналу, включая военнослужащих с аналогичными функциями, выплатят по 25 тыс. рублей.