Террористы ПНС обстреляли из артиллерии жилые районы Триполи в месяц Рамадан

Триполи, 15 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают вести обстрелы позиций Ливийской национальной армии (ЛНА) и жилых кварталов ливийских городов, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан. О продолжающихся провокациях боевиков триполитанского режима сообщают граждане североафриканской страны в социальных сетях.

Так, мирные жители ливийской столицы — Триполи — рассказывают об артиллерийском обстреле, произведенном незаконными вооруженными формированиями главаря ПНС Файеза Сарраджа по позициям армии фельдмаршала Халифы Хафтара на нескольких направлениях к югу от города. Стоит отметить, что огонь велся террористами, несмотря на гуманитарное перемирие, к которому призывали ранее главы МИД ряда европейских государств и представители Евросоюза, а также Палата представителей Ливии. Военнослужащие ЛНА при этом продолжают соблюдать режим прекращения боевых действий, лишь изредка отвечая на нарушения со стороны бандитских группировок.

Тем временем один из главарей террористов ПНС Абдель Малик Мадани в своем Facebook хвастает тем, что тяжелая артиллерия боевиков продолжает наносить удары по позициям ливийской армии в районе Аль-Вишки. Он сообщает, что в результате этого обстрела в рядах ЛНА есть погибшие и раненые, а также произошло возгорание на одном из складов с топливом.

По сообщению телеканала Libya Alhadath TV, боевики группировки «Абу Салим» открыли огонь по домам мирных жителей Триполи в нескольких районах ливийской столицы. Это далеко не первый случай, когда террористы ПНС обстреливают жилые кварталы на оккупированных ими территориях североафриканской страны. Причем все эти преступления совершаются бандитами триполитанского «правительства» в священный мусульманский праздник. Ранее командование ЛНА объявило о введении режима прекращения боевых действий в одностороннем порядке на период месяца Рамадан, но «чиновники» Правительства национального согласия отказались соблюдать гуманитарное перемирие.

Кроме артиллерии, члены незаконных бандформирований в Триполи регулярно используют для своих провокаций турецкие ударные беспилотные летательные аппараты, такие как Bayraktar TB2, привезенные в Ливию Анкарой контрабандными путями в обход оружейного эмбарго ООН. Один из таких дронов, вылетевший с территории бывшего гражданского аэропорта Митига, выпустил ракету по гражданскому автомобилю южнее Бани-Валид. Из-за попадания боеприпаса транспортное средство было уничтожено, а находившийся за рулем ливиец Салех Салим Маиль погиб.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о поддержке Палатой представителей Ливии инициативы Франции, Египта, ОАЭ, Греции и Кипра, осудивших агрессию Турции против ливийского народа. Напомним, «пятерка» стран призвала турецкие власти прекратить пособничество террористическому режиму Файеза Сарраджа, которому Анкара продолжает поставлять вооружения, современную боевую технику, в том числе и БПЛА, а также пополняет ряды бандформирований ПНС за счет переброски сирийских наемников из Идлиба.