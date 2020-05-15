Вассерман назвал издевательством попытки США «вычеркнуть» Россию из истории

Москва, 15 мая. США пытаются «вычеркнуть» Россию из истории, заявил политический консультант и публицист, Анатолий Вассерман, комментируя заявление Белого дома по случаю 75-летия разгрома фашисткой Германии.

Речь идет о сообщении, которое 8 мая было опубликовано в Twitter Белого дома. В нем говорилось, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, про СССР, на самом деле сыгравший главную роль в том, фашисты были разгромлены, не было сказано ни слова.

До этого отличился и Пентагон. Военное ведомство Штатов обнародовало презентацию, в которой высадка в Нормандии была представлена ключевым моментом Второй мировой войны, а про вклад Советского Союза снова не было сказано почти ничего.

По мнению Вассермана, эти заявления являются самым настоящим издевательством, ведь именно СССР истребил по меньшей мере три четверти всех вооруженных сил Германии со всеми ее бесчисленными европейскими союзниками. Во второй мировой войне погибли 27 млн граждан Советского Союза.

При этом он отметил, что администрация соцсетей заблокировала многочисленные комментарии и фотографии, которые обличали ложь США и напоминали о достижениях Красной Армии. Публицист также напомнил, что соглашения в Ялте и Потсдаме обустроили мир на основании «вклада народов в победу над фашизмом». Но теперь некоторые страны вот уже не первый год пытаются перекроить мир и «внаглую этот вклад перерисовывают».

«Так что без иллюзий: попыток вычеркнуть нас из истории — а значит, из современности — на наш век хватит», — резюмировал Вассерман в своей авторской колонке на сайте РЕН ТВ.

Напомним, 8 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что единственной виновницей Второй мировой войны и Холокоста является Германия, а те, кто пытается это отрицать и приписывает вину другим государствам, пытается расколоть Европу.