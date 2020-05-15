Украинский политолог извинился за слова о «еврейских дивизиях СС»

Москва, 15 мая. Украинский политолог Вадим Карасев принес извинения за скандальную оговорку о якобы существовавших «еврейских дивизиях СС». Ошибочность суждений эксперт признал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что Вторая мировая война имела расовый характер, направленный в том числе и на уничтожение украинцев.

«Это было неудачное выражение, оговорка не к месту для усиления аргументации о том, что во время Второй мировой войны на стороне немцев воевали коллаборанты разных национальностей», — пояснил Карасев.

По его словам, сейчас на Украине идет очень жесткая идеологическая борьба, сопровождающаяся взаимными обвинениями сторон, передает «Взгляд».

«Миллиметр право, миллиметр влево — тебя уже обвиняют в том, что продался бандеровцам или работаешь на Россию», — отметил политолог.

Эксперт добавил, что отстаивает свою точку зрения, несмотря на сильный прессинг со стороны противников, использующих навязываемые Западом нарративы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда выйдет статья Владимира Путина о Второй мировой войне. По словам представителя Кремля, ее публикация будет зависеть от сроков празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает телеканал «360».