Цивилев назвал условие для введения цифровых пропусков в Кузбассе

Кемерово, 15 мая. Цифровые пропуска могут ввести в Кузбассе, если произойдет серьезный всплеск опасной коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Он отметил, что власти приступили к разработке системы цифровых пропусков еще месяц назад, когда ситуация с опасной инфекцией была сложнее, а число пациентов с коронавирусом ежедневно росло. Работу системы пропусков тестировали на трех тысячах предприятий области, передает «Газета Кемерова».

При этом губернатор подчеркнул, что на данном этапе развитие ситуации не требует введения пропускного режима. Однако власти готовы в любую минуту изменить свое решение, если положение ухудшится.

Цивилев также напомнил, что с 12 мая в регионе введен масочный режим. Он призвал горожан добросовестно отнестись к соблюдению ограничительных мер, нарушение которых чревато наложением штрафа.