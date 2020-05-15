Ананских назвал «бредом» угрозы США ввести жесткие санкции против «Газпрома» из-за «СП–2»

Американские санкции против собственников газопровода «Северный поток — 2» и «Газпрома» можно назвать «бредом». Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Игорь Ананских.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал угрозы со стороны сенатора от Техаса Теда Круза ввести ограничительные меры против российского газового концерна в случае завершения строительство газопровода «Северный поток — 2». При этом он напомнил, что пакет санкций по «Северному потоку — 2» уже одобрен правительством США.

«Если «Газпром» использует судно «Академик Черский» для завершения строительства, президент США обязан ввести санкции», — сказал Круз.

Однако первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подчеркнул, что очень многое зависит от того, на кого конкретно американские власти хотят наложить санкции.

«Непонятно, будут ли они против компаний, которые владеют этим трубоукладчиком, или против «Газпрома» и пятерки ведущих нефтегазовых компаний мира. Ведь собственником газопровода является не «Газпром», а консорциум из нескольких крупнейших мировых компаний. Против кого они собираются вводить санкции? Если против этих компаний, то это бред. Если против компаний трубоукладчика, то пускай вводят. Или, может, против правительства Германии, которое покупает газ? К сожалению, наши американские друзья забывают о том, что этот трубопровод не является собственностью «Газпрома». В нем только газ идет из России», — заявил Ананских в интервью ФАН.

Депутат обратил внимание на то, что небольшие компании, которые ранее строили трубопровод, из-за санкций США покинули место строительства. Но сейчас уже пришло российское судно-трубоукладчик, которое «не боится санкций», убежден он.

«Если под санкции попадет трубоукладчик «Академик Черский», то это никак не повлияет на завершение строительства «Северного потока — 2». Западные страны просто какое-то время не будут с ним заключать контракты. Так или иначе судно работает в нейтральных водах», — пояснил Ананских.

Вдобавок к этому собеседник ФАН указал, что «мнение отдельных сенаторов — это не позиция Вашингтона целиком». А такой подход очень «размыт, непонятно, на ком они хотят отыгрываться».

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока — 2» из-под правил обновленной Газовой директивы Европейского союза. В ведомстве объяснили, что необходимым условием для выведения проекта из-под правил была его реализация до 23 мая 2019 года.

Как позже заявили в Nord Stream 2 AG, решение (BNA) не помешает завершению проекта.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

Власти США, напротив, пытаются помешать завершению строительства газопровода с целью продавать странам Евросоюза сжиженный природный газ. Поэтому Вашингтон называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств и всячески препятствует строительству.