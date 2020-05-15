В Совфеде объяснили решение Белоруссии закупать нефть у США

Несмотря на то, что покупка американской нефти — это суверенное право Белоруссии, в этом действии прослеживается явный политический подтекст. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Отправка в Белоруссию

На этой неделе в Белоруссию отправится первая партия американской нефти при поддержке польской компании UNIMOT. Об этом сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

«На этой неделе первая партия американской нефти отправится в Белоруссию. Эта конкурентная сделка, заключенная при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT, укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок», — рассказал Майк Помпео.

Он напомнил, что таким образом Соединенные Штаты «выполняют взятые на себя в феврале обязательства». Госсекретарь добавил, что Вашингтон готов удовлетворить потребности Минска в энергоносителях. При этом американский дипломат призвал белорусские власти расширить доступ для компаний США, а также провести рыночные реформы.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на слишком высокую цену на российский газ. Он уверен, что цена для Минска должна быть в два раза ниже, чем сейчас.

Видна политика

Как отметил Олег Морозов, покупка американской нефти — это суверенное право Белоруссии. Однако политик допускает, что подобными действиями Минск оказывает давление на Москву.

«У кого хотят, пусть и покупают. Это их дела, и нам в ним вмешиваться не стоит. Это их деньги, им их и считать. Вопрос в другом. В последнее время очень часто мы от Белоруссии слышим, что партнерство на энергическом рынке с Россией им невыгодно. Не знаю по какой цене они покупают нефть у американцев, но у меня очень большие сомнения, что она ниже нашей», — пояснил Олег Морозов.

Кроме того, политик считает, что здесь прослеживается не экономическая ситуация, а политическая. Прямой экономической выгоды от покупки американской нефти нет.

«Возможно, это некое давление, чтобы сбить цены на российское энергоносители. Это вполне возможно. Нам надо продолжать диалог с белорусской стороной, нельзя терять такого стратегического партнера. Они для нас важны, в том числе в энергетической сфере. Нужно выслушивать все их фантомные страхи, если они есть. И искать развязки и решения. Это очень важно», — заключил Олег Морозов.

Напомним, по мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, Россия якобы специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы «надавить» на Минск. По его словам, разногласия с Россией по поставкам нефти и газа начались якобы из-за требований Москвы о более высокой, чем мировая, плате за нефть.