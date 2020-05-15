«Кудрявый» Газманов поразил поклонников архивными фотографиями

Москва, 15 мая. Популярный певец Олег Газманов поделился с поклонниками в Instagram архивными кадрами. Интернет-пользователи были в восторге от снимков и попросили звезду почаще баловать их старыми фотографиями.

Газманов поздравил своего друга и композитора Владимира Матецкого с днем рождения. Артист «раскопал» фотографии из Монте-Карло, сделанные в 1992 году.

«Уверен, что тебя «улыбнет», когда вспомнишь, как мы добирались в Монако перекладными через Марсель и как я покупал новые штаны и встретился в магазине с Клифом Ричардом», — написал 68-летний музыкант.

Поклонники пришли в восторг, увидев «кучерявого» Газманова, и попросили любимого артиста публиковать больше фотографий, сделанных в 90-х.

«Ой, а кудрявый-то какой», — написала lida_kond.

«Да… Молодость. С химией на голове, со знаменитостями, с модным прикидом», — отметила n.s.vik.23.

«Фотки, конечно, вообще огонь», — констатировал 123_joker_456.

«Когда-то давно я влюбилась в такого Олега Газманова», — призналась richi727.

«Какие прекрасные фото, так это было давно и так мило. Очень приятно смотреть», — добавила irina_m_79.