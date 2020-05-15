Скворцова назвала средний инкубационный период коронавируса

Москва, 15 мая. Средний инкубационный период коронавируса составляет 5-5,5 дня. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«В среднем около пяти дней, 5-5,5 дня — инкубационный период. Он не 1-2 дня, как при других острых респираторных вирусах», — сообщила она в пятницу на онлайн-конференции в ТАСС.

Ранее Скворцова рассказала, что в медцентрах Федерального медико-биологического агентства появляются свободные койки, места в реанимациях для пациентов с коронавирусом и это верный признак того, что процесс пошел на спад.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. В РФ принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса, введен ряд ограничительных мер. Власти регионов приняли решение закрыть развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны. Школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение, а многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.