Косачев объяснил, почему застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев допустил, что Россия может устроить гуманитарную эвакуацию иностранцев из США, только если не будет ущерба для россиян.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что иностранные граждане обращаются в посольство РФ в США за содействием в выезде из страны.

«Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — значится в заявлении Антонова на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

По словам председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, обращения иностранцев в российское диппредставительство являются лучшей оценкой того, что Россия делает все возможное для своих граждан.

«Первое — поздравляю через ФАН Анатолия Антонова с днем рождения, которое у него сегодня. Второе — такие обращения являются лучшей и самой объективной оценкой того, что делают, а точнее не делают власти соответствующих стран по тому, чтобы оказать помощь своим гражданам на территории США. Хотя скорее всего, эта ситуация типична в более глобальном контексте. А к нам они обращаются просто понимая, что Россия ровно напротив — делает все возможное для оказания помощи россиянам. Это очень важная констатация, я не хочу злорадствовать, но не могу не отметить, что более объективного индикатора, наверное даже не существует», — заявил сенатор в интервью ФАН.

Косачев добавил, что обратившиеся к России жители Белоруссии, Украины и Казахстана пришли к выводу, что в сложной эпидемиологической ситуации, их страны не способны провести так называемую гуманитарную эвакуацию.

«Если и когда можно помочь иностранцам без ущерба для интересов граждан Российской Федерации — это надо делать. В ущерб интересам россиян — нет, ведь для нас приоритет — наши собственные граждане. Представим себе чисто теоретически ситуацию: на борту самолета, который вывозит российских граждан из США остаются свободные, не востребованные места, тогда их не просто можно, но и нужно использовать для вывоза обратившихся. Конечно, все нужно делать, не исходя из характера отношений России с этими странами, но исходя из гуманитарных соображений», — заключил председатель комитета Совфеда по международным делам.

Другими словами, даже при условии не самых теплых отношений с Украиной Россия может спокойно оказать содействие нуждающимся и возвращать их на родину.

Напомним, Российская Федерация на фоне пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключением стали только вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также перегоны пустых авиалайнеров для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.