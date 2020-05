ГД просит проверить «МБХ Медиа», «Настоящее время» и «Кавказ. Реалии» за фейки о COVID-19

Москва, 15 мая. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России просит Генпрокуратуру принять меры в связи с публикациями западных изданий Financial Times и The New York Times о якобы заниженной статистике по смертности от коронавируса в России. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Василий Пискарев.

По его словам, парламентарии считают необходимым обратить внимание и на ряд СМИ, которые ретранслировали фейки американских журналистов.

«Мы изучили публикации этих англоязычных газет, а также выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, в том числе ориентированных на отдельные российские регионы, распространявших деструктивный информационный вброс The New York Times и Financial Times среди российской аудитории», — отметил Пискарев.

Депутат уточнил, что речь идет об «МБХ Медиа», «Настоящем времени» и «Кавказ. Реалии».

Ранее Financial Times и The New York Times опубликовали материалы, в которых утверждалось, что Россия якобы искусственно занижает статистику по смертности от коронавируса. После этого Роскомнадзор начал проверку публикаций.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает данные фейки частью спланированной информационной атаки на Россию. По его словам, технология «оппозиционных» СМИ заключается в цитировании западных изданий, передает Федеральное агентство новостей.