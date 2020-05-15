Российские компании развивают горнодобывающую и нефтяную промышленность в Экваториальной Гвинее

Российские геологоразведочные компании Росгеология, Зарубежгеология и Южморгеология подписали с министерством горнодобывающей и нефтяной промышленности Экваториальной Гвинеи контракты на первый этап сейсмических исследований в бассейне реки Рио-Муни. Данные соглашения являются продолжением меморандума о взаимопонимании, заключенного сторонами в рамках экономического форума «Россия-Африка» в октябре 2019 года.

Согласно подписанным договорам, будут осуществлены геологоразведочные мероприятия, которые предполагают подготовку к следующим этапам разведки, буровые работы и взятие проб. Российские специалисты также преступят к оценке геологической базы, находящейся на берегу реки Рио-Муни.

По словам министра горнодобывающей и нефтяной промышленности Габриеля Мбага Обиянг Лима, «эта кампания поможет увеличить потенциал новых месторождений сырой нефти, природного газа и других полезных ископаемых в бассейне реки Рио-Муни. Сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Экваториальная Гвинея окажет положительное влияния на развитие горнодобывающей и нефтяной промышленности в стране».

Бассейн реки Рио-Муни является одним из самых перспективных регионов в Экваториальной Гвинее, обладающих запасами полезных ископаемых, и при поддержке России Рио-Муни имеет все шансы стать крупным центром добычи энергетического сырья.