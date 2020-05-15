На Украине ужесточат наказание за «кремлевскую пропаганду» и советскую символику

Профильный комитет Верховной рады принял к рассмотрению новый законопроект, предполагающий введение «дополнительных мер по защите Украины от влияния Российской Федерации и советского прошлого». Согласно основным постулатам документа, отныне граждане, открыто выражающие ностальгию по СССР и одобряющие «нынешнюю политику Кремля», будут привлекаться не только к административной, но и к уголовной ответственности. По словам авторов идеи — представителей сразу нескольких украинских крайне правых общественных организаций, нововведение «окончательно решит проблему сепаратизма в стране». В том, что парламент Украины одобрит упомянутый законопроект, не сомневаются даже независимые аналитики. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Семидесятилетний житель небольшого населенного пункта в Черниговской области Алексей Михайлович (фамилия не разглашается в интересах следствия) может оказаться за решеткой на срок до трех лет. А все потому, что он категорически отказался жить на улице, переименованной в честь главаря ОУН-УПА1 (организация запрещена в России) Евгения Коновальца. Средь бела дня он сорвал установленные региональной администрацией соответствующие информационные таблички и водрузил на их место прежние указательные знаки с надписью «улица генерала Ватутина» (советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза). Прибывшие на место «инцидента» правоохранители задержали Алексея Михайловича по подозрению в злостном хулиганстве. Сейчас в вину ему вменяется не только «бесчинство в пьяном виде», но и «надругательство над памятью нации».

«Я же не надругался над могилой Коновальца, а вот они (речь идет о районных чиновниках. — Прим. ФАН) надругались над памятью Ватутина, — пожаловался пенсионер в беседе с корреспондентом ФАН. — Скорее всего, меня попытаются отправить в тюрьму. Но я верю, что [украинское общество] еще не окончательно деградировало (употреблено нецензурное слово. — Прим. ФАН).

В это отчасти верит и адвокат Алексея Михайловича Михаил Завадский.

«Я думаю, суд учтет и преклонный возраст моего подзащитного, и тот факт, что переименование улицы Ватутина в улицу Коновальца в данном случае было некорректным: советского генерала в 1944 году убили именно члены УПА, — сказал он. — Как показывает практика, многие жители Украины устали от проводимой Киевом декоммунизации и попросту не желают корректировать в своих паспортных данных информацию о регистрации».

В то же время юрист выразил предположение, что со временем защищать таких «хулиганов», как Алексей Михайлович, станет все сложнее.

«Маховик национализма на Украине начал вертеться с новой скоростью», — резюмировал он.

А ведь и вправду начал. В рамках предложенного Верховной раде законопроекта планируется увеличить штрафы за «публичное отрицание героизма Украинской повстанческой армии» и «прославление советских оккупантов».

«В случае распространения подозреваемым лицом оккупантской символики (георгиевской ленточки и изображения серпа и молота. — Прим. ФАН) это самое лицо должно оказаться за решеткой, притом надолго, — заявил один из авторов документа, активист организации «Тризуб Степана Бандеры» (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) Юрий Лекух. — Сегодня Украина достаточно сильна и может противостоять кремлевской пропаганде на законодательном уровне. Если раньше мы только грозили наказанием за нивелирование наших ценностей, то теперь воплотим свои угрозы в жизнь. Это может показаться удивительным, но даже президент на нашей стороне!»

Фразой «президент на нашей стороне» националист охарактеризовал подписание Владимиром Зеленским документа о пролонгации с 15 мая 2020 года запрета на сотни российских сайтов и социальных сетей в украинском сегменте Всемирной паутины. По официальной информации, решение гарантирует блокирование работы электронной почты Mail.ru., поисковой системы Yandex, сети «Одноклассники», а также информационных страниц телеканала «Россия» и радио «Спутник».

Наряду с этим чиновники отдельно взятых украинских регионов уже приступили к применению «дополнительных мер по борьбе с кремлевской пропагандой». Например, представители государственной администрации в Житомирской области распорядились «взять на карандаш» местных жителей, регулярно принимающих российские спутниковые телеканалы, а в Кривом Роге правоохранители с «благословения» мэрии возбудили уголовное дело в отношении пожилого мужчины, распространявшего открытки к 9 Мая.

«Я был шокирован известием, что в одном из украинских сел травле подверглась целая семья, на доме которой к Первомаю был вывешен красный флаг, — сказал ФАН европейский правозащитник Александр Митц. — А в это же время на административных зданиях вывешиваются флаги УПА, причем ни на какие протесты международного сообщества Украина уже не реагирует».

1 Организация запрещена на территории РФ.