Лагерь «Эр-Рукбан»: призрак Освенцима на сирийской земле. Колонка Комиссара Яррика

Катастрофическая ситуация сложилась на юге Сирийской Арабской Республики, где в зоне американской оккупации располагается печально известный лагерь «Эр-Рукбан». По сообщениям беженцев, которые смогли вырваться из этой вариации «Освенцима в Сирии», в лагере созданы нечеловеческие условия. Люди находятся в рабстве у проамериканских боевиков, нет какого-либо намека на медицину, а все блага цивилизации, которые доставляли немногочисленные гуманитарные конвои ООН, разграбляются бандитами.

О том, как за ширмой лагеря беженцев скрылся настоящий американский концлагерь, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Лагерь смерти на сирийской границе

Беженцы – непременный спутник любой войны. Люди боятся за свои жизни, за своих родных, а потому, бросая свои дома, все что было нажито за всю их жизнь, они бегут, порой даже не думая куда они могут попасть. Кому-то везет, и их заботливо принимаю правительства соседних стран. Кто-то, переждав бурю войны вдали от линии фронта, благодаря заботе правительства страны возвращается в свои дома, начинают жизнь заново.

Однако есть и те, кто, бежав от ужасов войны попадают в самый настоящий ад, где их не ждет ни чего кроме рабского труда, голода, болезней и смерти, гибели собственных детей и близких, при полной невозможности что-то сделать и как-то их спасти.

Как не прискорбно признавать, но в нашем цивилизованном мире такие места есть, и их очень много. Одно из них — это лагерь «Эр-Рукбан» в сирийской пустыне. Изначально этот лагерь на стыке трех границ — САР, Ирака и Иордании — был местом для тех, кто бежал от ужасов войны, а теперь больше аналогий вызывает с концентрационными лагерями времен Второй Мировой войны. Кто-то может сказать, что такие аллегории неуместны, и людей никто там не убивает – отчасти, может быть, это так. В «Эр-Рукбане» нет специализированных команд палачей и никто людей не травит в газовых камерах.

Но этого и не надо, чтобы люди умирали сотнями в месяц, а те, кто остаются в живых, завидовали мертвым.

150 баксов «с носа» за выход

На днях стало известно о том, что небольшая группа беженцев сумела покинуть «Эр-Рукбан» через пункт пропуска Джлеб, организованный сирийскими властями. По их словам, оставшиеся в лагере жители вынуждены платить немалые деньги за простейшие средства, необходимые для существования. А те, кто платить не может, подвергаются пыткам со стороны «охраны» лагеря – воспитанных США боевиков «Джейш Магавир ат-Таура».

Вырваться из лагеря смерти у простых людей нет никакой возможности, если у них нет денег. За выход из лагеря с группы беженцев потребовали 150 долларов США за каждого – немыслимые для узника деньги. По словам Ахмада Даффари, возглавлявшего выход беженцев из «Эр-Рукбана», все мирные жители находятся в рабстве у боевиков и выполняют функции разнорабочих, обеспечивая быт бандитов и инструкторов из США. Денег людям за их работу не платят – лишь дают скудный паек, чтобы беженцы не умерли с голоду и продолжали работать.

Также Даффари подтвердил, что медицина в лагере в принципе отсутствует: последнее подобие торговой точки с просроченными лекарствами, закрылось больше нескольких месяцев назад. Единственная медицинская помощь на протяжении всей 55-километровой «зоны безопасности» - только от сирийских военных врачей, дежурящих на пункте пропуска Джлеб.

Демократические пытки и казни

Американская сторона, которая контролирует территорию лагеря «Эр-Рукбан», намеренно не выпускает людей из лагеря, объясняя это тем, что им якобы «некуда идти». На протяжении двух лет США и их подопечных пытаются уверить мир в том, что беженцев притесняют не они, а Сирия и Россия. Однако если изучить рассказы тех, кто сумел выйти из лагеря, то от рассказов очевидцев кровь стынет в жилах.

«Платить нужно даже за техническую воду. Американцы и подконтрольные им боевики не позволяют привозить в лагерь гуманитарную помощь. Поэтому я решил бежать», - поделился один из беженцев, Мухаммад Массаада.

Интересно, что некоторых обитателей лагеря «Эр-Рукбан» и вовсе не было никогда среди беженцев. Боевики хватали всех, кому не посчастливилось добраться до 55-километровой зоны, а потом представляли их своему начальству как «беженцев», которым нужна гуманитарная помощь.

«Я попал туда случайно. Меня схватили прямо на дороге в поле. Я занимался разведением овец. Боевики должны были отчитываться перед своими руководителями о количестве пленных. Они называли нас беженцами, которым они якобы оказывали помощь», - рассказал еще один беглец из лагеря Мухаммад Хаяд. Естественно, что полученная за него «помощь» ушла боевикам.

Лагерь находится в 55-километровой зоне, контролируемой военной базой США в районе населенного пункта Ат-Танф. Однако соседство американской базы не приносит людям ничего, кроме страданий и ужасов Средневековья.

«Фактически мы были разменной монетой. Тот, кто был не в состоянии платить, подвергался пыткам. В лагере проходили казни», - рассказал Хаяд.

Вдумайтесь, товарищи: казни в лагере беженцев. Который, по мнению американцев, совсем не похож на концлагерь.

Могильники «Эр-Рукбана»

По словам беглецов, без медицинской помощи люди гибнут практически каждый день. Сбежавшие подтвердили информацию о том, что вся гуманитарная помощь ООН, приходившая в лагерь, разграблялась боевиками, а жителям «Эр-Рукбана» доставались лишь жалкие остатки – и то, за деньги, через подконтрольных боевикам коммерсантов.

Последствия деятельности проамериканских молодчиков ужасны. Год назад Министерство обороны РФ показало снимки найденных в лагере беженцев «Эр-Рукбан» 300 захоронений беженцев. Могильники появились внезапно и разрослись критически быстро – поскольку лагерь состоит из временных построек, которые не были приспособлены для проживания людей в зимний период.

И, судя по информации от сбежавших беженцев, этот ад закончится еще не скоро.

Слова Ахмада Даффари и других беженцев являются страшным свидетельством ужасов, творящихся на глазах нашего цивилизованного мира. По сути «Эр-Рукбан» - страшная реинкарнация лагерей смерти, которых мир не видел со времен Второй мировой войны, а ООН и международное сообщество является лишь беспомощным очевидцем бойни. Все боятся что-то предпринять против США – которые являются создателями, спонсорами и хозяевами этого ужасного места, и которые сделают все, чтобы лагерь смерти Эр-Рукбан продолжил свое существование.

Чего не сделаешь ради геополитических амбиций?