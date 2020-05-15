Скворцова объяснила, почему люди со второй группой крови чаще болеют COVID-19

Москва, 15 мая. Больше всего болеют коронавирусом люди со второй группой крови, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что этот «интереснейший момент» был абсолютно подтвержден в центрах ФМБА.

«На втором месте — первая и третья. И реже всего, действительно, редкая группа — четвертая», — добавила Скворцова.

По словам специалиста, объяснение этому может быть достаточно простое, а именно частотная представленность групп крови. Вторая группа, как известно, является самой распространенной в популяции.

Ранее об уязвимости людей со второй группой крови перед коронавирусной инфекцией заявлял заслуженный врач России сенатор Владимир Круглый. По его словам, «среди умерших было больше людей со второй группой крови» и число таких погибших доходило до 40%.

По мнению известного российского ученого-вирусолога Феликса Ершова, люди со второй группой крови во время пандемии COVID-19 могут быть в зоне риска из-за особенностей системы интерферона.

В беседе с Федеральным агентством новостей он добавил, что вторая группа крови по системе защиты от вируса и системе врожденного иммунитета несколько уступает трем остальным группам и статистически это явление доказано давно.