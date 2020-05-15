Лукашенко отыскал в картошке спасение для белорусской экономики

Минск, 15 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что картофель, являющийся главным экспортным продуктом страны, может стать спасением для белорусской экономики. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Витебский район, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент Белоруссии поручил хозяйствам, имеющим семена, засеять по 50–70 гектаров картофеля. Если на такую площадь семян не хватит, то, по словам Лукашенко, можно засеять и 20 гектаров — это позволит получить «небольшую, но живую копейку».

Белорусский лидер заявил, что картофель будет очень востребован в России и на Украине, передает телеканал «360». Также Лукашенко призвал продавать белорусскую продукцию по хорошей цене, поскольку страна вложила немало денег в развитие сельского хозяйства.

«С руками, ногами у нас его заберут. Поэтому хорошо, что мы вовремя посеяли», — цитирует президента Белоруссии «Утро.ру».

Ранее Лукашенко объяснил, почему не хочет вводить в Белоруссии жесткие ограничения из-за коронавируса. Белорусский лидер заявил, что, будучи главой государства, организует борьбу с любой болезнью, не выделяя коронавирус как нечто особенное, пишет Infox.ru.