МИД прокомментировал похищение россиян пиратами в Гвинейском заливе

14 мая во время брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала похищение россиян в Гвинейском заливе.

«По информации Посольства России в Камеруне, представляющего интересы нашей страны также в Республике Экваториальная Гвинея, в ночь на 9 мая пиратами было атаковано судно «Рио Митонг» под флагом Коморских островов, стоявшее на рейде порта Малабо. В результате бандитского нападения двое граждан России получили ранения средней тяжести и находятся в одном из госпиталей Малабо. Еще один россиянин был похищен и увезен в неизвестном направлении.

В то же самое время пиратами на рейде порта г. Луба (40 км от столицы РЭГ) было захвачено принадлежащее Правительству Экваториальной Гвинеи судно «Джиблоо». Похищены двое граждан России из числа членов экипажа.

До настоящего момента пираты на связь не выходили и каких-либо требований не выдвигали.

Посольство России в Камеруне активно взаимодействует с властями Экваториальной Гвинеи и компанией-судовладельцем в целях содействия установлению местонахождения похищенных российских граждан и их скорейшего освобождения. Держим эту тему на особом контроле»

10 мая стало известно о нападениях пиратов в Гвинейском заливе на судна RIO MITONG и DJIBLOHO, в результате которых были похищены трое граждан Российской Федерации.