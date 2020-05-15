Последний самолет с российскими военными вылетел из Италии

Москва, 15 мая. Последний самолет с российскими военными, помогавшими в борьбе с коронавирусом нового типа, вылетел в Россию из Италии. Об говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

На родину вылетел самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда министерства обороны страны, помогавшими в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

«Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию России», — сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с COVID-2019. В страну было направлено несколько военных самолетов с медиками на борту и специальным оборудованием. Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Вирус стремительно распространяется по всему миру.

Начальник Генерального штаба ВС Италии генерал Энцо Вичерелли ранее выразил благодарность российским военным специалистам за помощь в борьбе с распространением инфекции. По его словам, взаимодействие российских и итальянских военнослужащих дало результат в борьбе с вирусом.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в Китае в конце прошлого года, стремительно распространилась по всему миру. Страны, в которых зафиксированы случаи заболевания, приняли превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса.