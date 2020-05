Комиссия ГД обратилась в ГП из-за статей NYT и FT о коронавирусе в РФ

Москва, 15 мая. Думская комиссия по внешнему вмешательству обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры к The New York Times и Financial Times по факту публикаций о коронавирусе в России. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы изучили публикации этих англоязычных газет, а также выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, распространявших деструктивный информационный «вброс» The New York Times и Financial Times среди российской аудитории», — пояснил парламентарий.

В качестве примеров он привел такие зарубежные издания, как «МБХ медиа», выполняющие функции иностранного агента телеканал «Настоящее время» и медиаресурс «Кавказ. Реалии».

По словам депутата, уже после того, как из нескольких официальных российских источников поступило опровержение запущенной в медиапространстве фейковой новости, ряд зарубежных СМИ продолжают ретранслировать ее на российскую аудиторию.

«Полагаем, что такие публикации имеют не меньшую опасность для общества, поэтому им должна быть дана надлежащая правовая оценка в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сказал Пискарев.

Напомним, что ранее The New York Times и Financial Times опубликовали материалы, в которых утверждалось, что число погибших от коронавируса якобы превышает официальную статистику. В ответ на это Роскомнадзор инициировал проверку публикаций.