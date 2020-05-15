Американский профессор прогнозирует двукратный рост жертв COVID-19 в США

Москва, 15 мая. Число жертв пневмонии нового типа в США вырастет в два раза. Такой оценки придерживается профессор Школы медицины Бостонского университета Томас Перлс.

По его словам, наиболее уязвимы пациенты старше 80 лет, которые, скорее всего, станут жертвами коронавирусной инфекции.

«Именно эта категория людей находится в домах престарелых. Порядка 1,3 млн человек находятся в таких центрах в США, и примерно треть из них старше 85 лет», — пояснил Перлс.

Американский профессор отметил, что инфекция, попадая в дома престарелых, распространяется со скоростью пожара. Поэтому количество скончавшихся от COVID-19 может вырасти вдвое.

«Но если говорить только о Нью-Йорке и учитывать, что около 30 тысяч людей стали жертвами COVID-19, то число жертв возрастет до 60 тысяч, если они хорошо подсчитают тех, кто умер в домах престарелых», — прогнозирует эксперт.

Напомним, США возглавляют общемировую статистику по коронавирусу. В Соединенных Штатах зарегистрировано наибольшее число случаев заражения ранее неизвестной инфекцией (более 1,4 миллиона) и умерших от заболевания (свыше 86 тысяч человек). Вылечить от пневмонии нового типа медики смогли 318 тысяч пациентов.

Пандемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось, поразив большинство стран мира.