Таролог Абравитова спрогнозировала будущее Климовой и Месхи после развода

Москва, 15 мая. Таролог Марианна Абравитова рассказала о том, как будут складываться взаимоотношения российской актрисы Екатерины Климовой и ее бывшего мужа Гелы Месхи. Поклонники надеются на воссоединение пары, потому что в одном из интервью Климова проговорилась, что они с мужем взяли паузу в отношениях.

Климова и Месхи развелись больше года назад, однако актриса не спешит окончательно ставить точку в отношениях с мужем. По словам Абравитовой, поклонникам не стоит надеяться на воссоединение пары. Она отметила, что актеры хорошо относятся друг другу и в дальнейшем еще не раз их пути будут пересекаться, но о любви не может быть и речи. Таролог подчеркнула, что в ближайшие 1,5–2 года оба обретут счастье в союзах с другими людьми.

Актер Гела Месхи моложе Екатерины Климовой на восемь лет. Абравитова спрогнозировала, что следующая его спутница также будет старше него. Она также предположила, что брак хотя и станет успешным, но не последним, передает «Пятый канал».

Личная жизнь Климовой также сложится хорошо, актриса еще раз выйдет замуж. Таролог прогнозирует, что у российской звезды появится еще один ребенок, хотя актриса уже воспитывает четверых. По мнению эксперта, избранником Екатерины вряд ли станет человек искусства, она отдаст предпочтение бизнесмену.

Абравитова подчеркнула, что бывшие супруги ничего не потеряли, расставшись вовремя. Благодаря своевременному разрыву они смогут сохранить теплые отношения как дружеские, так и профессиональные.