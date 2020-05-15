Глава ФМБА заявила о снижении потока госпитализации людей с коронавирусом

Москва, 15 мая. В медцентрах Федерального медико-биологического агентства появляются свободные койки, места в реанимациях для пациентов с коронавирусом, и это верный признак того, что процесс пошел на спад, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Ранее о том, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется заявила и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в России выявили 10 598 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в РФ COVID-19 был выявлен у 262 843 человек, более 58 тысяч пациентов полностью выздоровели, жизни 2418 человек спасти не удалось.

Лидерами по заболеваемости являются Москва, Подмосковье и Петербург. При этом важно отметить, что в столице уже третий день подряд выявляют менее пяти тысяч новых случаев коронавируса.