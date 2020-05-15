ВТБ запускает функцию авторизации на «Госуслугах»

Москва, 15 мая. Зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на портале госуслуг можно через приложение «ВТБ-Онлайн». Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в Минкомсвязи России.

Как пояснили в ведомстве, в России расширяется список банков, через которые в удаленном режиме можно зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на Едином портале государственных услуг. Теперь этой дистанционной услугой смогут воспользоваться и клиенты ВТБ.Данный сервис является крайне востребованным в последнее время в связи с высоким спросом на получение пособий на портале госуслуг.

В министерстве напомнили, что на портале госуслуг доступно свыше 29 тысяч государственных услуг федерального, регионального и муниципального уровня, в том числе и сервисы по дополнительным выплатам семьям в условиях распространения коронавирусной инфекции. Для получения порядка 95% госуслуг требуется подтвержденная учетная запись.

«Чтобы подтвердить учетную запись через ВТБ-Онлайн, нужно перейти в раздел «Прочее» в мобильном приложении ВТБ-Онлайн и выбрать «Регистрация на Госуслугах». В интернет-банке потребуется перейти в профиль пользователя. Далее клиенту нужно ввести номер СНИЛС, если он отсутствует в профиле. В определенных случаях придет подтверждающее смс-сообщение — учетная запись будет подтверждена», — отмечается в сообщении.

Если учетная запись на портале «Госуслуги» еще не создана, клиент сможет зарегистрироваться прямо в ВТБ-Онлайн.

«Мы продолжаем развивать сервис ВТБ-Онлайн, делая его максимально удобным для наших клиентов. Банк и раньше предоставлял возможность подтверждения учетной записи или регистрации на «Госуслугах» в своих отделениях. Новый сервис позволяет сделать это удаленно, не посещая банк, что особенно важно в условиях режима самоизоляции. Сервис продолжит работать и после окончания пандемии», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ намерен и дальше плотно взаимодействовать с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, чтобы клиентам было удобно пользоваться дистанционными сервисами. Ранее банк реализовал возможность открытия счета по биометрии в режиме онлайн.

Возможность дистанционного подтверждения учетной записи пользователя Единого портала госуслуг через онлайн-банкинг была реализована в 2017 году. Подтвердить учетную запись можно при условии, что пользователь является клиентом данного банка.

Отметим, что 14 мая пользователи «Сбербанк.Онлайн» не могли авторизоваться на сайте госуслуг. Сервис не был доступен через приложение Сбербанка из-за технических неполадок. Когда именно возобновится доступ, неизвестно.

После того, как прозвучало заявление президента России Владимира Путина о возможности оформить на сайте госуслуг заявку на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, десятки тысяч россиян начали активно регистрироваться на этом портале.