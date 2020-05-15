На Украине высказались о решении немецкого регулятора по «Северному потоку — 2»

Киев, 15 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отказ Федерального сетевого агентства Германии в освобождении газопровода «Северный поток — 2» от требований газовой директивы Евросоюза свидетельствует о его преданности европейским правилам.

«Приветствую решение Германии не выводить «Северный поток — 2» из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС», — заявил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии отказало в освобождении «Северного потока - 2» от правил газовой директивы Евросоюза. Причиной данного решения стало то, что газопровод не был введен в эксплуатацию до 23 мая 2020 года, что являлось условием выведения «Северного потока – 2» из-под ограничительных правил.

Новая директива Евросоюза распространяет действие газового законодательства ЕС на газопроводы, направленные в европейские государства из третьих стран. Согласно директиве, у «Северного потока — 2» должен быть независимый от «Газпрома» оператор. При этом независимые европейские поставщики должны иметь доступ к 50% мощности российского газопровода.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря будут проложены две нити газопровода из России в Германию. США и несколько стран Евросоюза выступают против строительства «Северного потока — 2». Однако Германия и большая часть стран Европы поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.