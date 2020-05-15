Политолог осудил КПРФ за желание провести митинг в период пандемии

Москва, 15 мая. Политолог Дмитрий Захаров назвал неадекватным намерение КПРФ провести митинг во время пандемии коронавируса. Он считает, что за такие действия коммунистов должны наказать по всей строгости закона.

Коммунистическая партия объявила о планах провести очередной митинг в Москве, где до сих пор действуют ограничительные меры из-за пандемии. Коммунисты хотят собраться 17 мая у памятника Карлу Марксу. Поводом для очередного сборища послужила «сменяемость власти». Партия всеми силами пытается показать, что эпидемия не является для них существенной преградой на пути осуществления «революционной деятельности».

Захаров назвал действия коммунистов неадекватными, и, по его мнению, они выходят за рамки понимания настоящей опасности коронавируса. Более того, по мнению политолога, партия подрывает доверие граждан как к одной из самых здравомыслящих политических партий в России.

Руководитель АНО «Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив» считает, что митинг КПРФ не только подорвет не без того неидеальную репутацию КПРФ, но и должен получить оценку с точки зрения российского законодательства.

По мнению эксперта, подобные акции должны наказываться по всей строгости закона. При необходимости по этому пункту следует ужесточить закон.