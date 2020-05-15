Космическая связь Starlink Илона Маска скопировала в деталях элемент «Звездных войн»

Американская компания SpaceX Илона Маска продолжает наращивать группировку своих спутников связи проекта Starlink. Официальной целью проекта считается построение системы всепланетного доступа в Интернет. Однако, как считают российские эксперты, у такой системы связи может быть и недокументированное — чисто военное — назначение.

Речь идет не просто о создании защищенных и устойчивых каналов связи, которые всегда интересовали Пентагон. Аппараты Starlink могут стать эффективным разведывательным инструментом и даже выступить как противоспутниковое оружие, отмечает Федеральное агентство новостей.

Лечу куда хочу

Одной из главных особенностей новых спутников связи, которые входят в проект Starlink компании SpaceX, является их оснащенность электростатическими двигателями, работающими на эффекте Холла и использующими инертный газ криптон в качестве рабочего тела. Кроме собственного двигателя на каждом аппарате установлена мощная солнечная батарея, четыре фазированные антенные решетки для связи с Землей и обратной передачи сигнала, а также система управления и датчики ориентации по звездам.

Для небольшого спутника, собственный вес которого составляет лишь около 260 кг, это серьезный набор аппаратуры. Впечатляет и автономность спутников при маневрировании. Заявлено, что они будут использовать данные системы слежения за космическим мусором Пентагона для самостоятельного выполнения маневров, призванных не допустить столкновений.

Кстати, инцидент такого рода уже произошел с первыми тестовыми спутниками на орбите, хотя на сегодня в космос выведено лишь чуть больше четырех сотен из 4425 аппаратов, необходимых для полного развертывания Starlink.

В начале сентября 2019 года внимание специалистов приковала вероятность столкновения Starlink-44 с европейским спутником дистанционного зондирования Земли Aeolus. В Европейском космическом агентстве (ЕКА) еще в августе просчитали высокую вероятность такой «встречи», но в SpaceX до последнего надеялись на то, что аппараты разойдутся, — и предлагали подождать до расчетной даты.

Разрешение потенциального инцидента тоже получилось показательным. В день предполагаемого столкновения SpaceX сослалась на «баг» компьютерной системы, который якобы не позволил ее оператору получать дальнейшие сообщения от оператора ЕКА. После чего EKA, не имея контакта со SpaceX, приняло решение самостоятельно произвести маневр уклонения, убрав Aeolus с орбиты столкновения со Starlink-44.

Этот инцидент наглядно показал первую опасность системы связи SpaceX. Потерянные случайно, штатным образом закончившие работу или сознательно переведенные в «спящий» режим спутники Starlink становятся опасным кинетическим оружием.

При этом установить, является ли спутник «мертвым» или «спящим», практически невозможно — реальной информацией о его состоянии будут обладать лишь операторы системы Маска. У них же будут и коды активации, которые могут, например, заново запустить спутник и перевести его на орбиту столкновения с любым другим космическим объектом. Благо мощные двигатели этих аппаратов позволяют это сделать легко и достаточно быстро.

Напомним, что схожую идеологию имел один из компонентов системы Стратегической оборонной инициативы (СОИ) — проект «Бриллиантовая галька» (Brilliant Pebbles). Спутники «Гальки» — числом тоже, кстати, около 4000 — должны были быть заранее выведены на весьма схожие со Starlink околоземные орбиты. А при угрозе ракетно-ядерного удара по США — сойти со своих орбит и выйти на траектории столкновения со спутниками противника и его атакующими боеголовками межконтинентальных баллистических ракет.

Разница лишь в том, что аппараты Маска выполнены на более высоком технологическом уровне, да еще и маскируются под всепланетную систему связи. По сути, космическая связь Starlink в деталях скопировала ключевой элемент «Звездных войн».

Сверхрадар, РЭБ, разведка

О второй опасности, исходящей от спутников Starlink, заговорили недавно. В частности, на эту особенность спутников Илона Маска обратил внимание военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Каждый из спутников Starlink несет на себе по четыре приемо-передающие антенны, работающие в диапазонах K u и K a . Эти антенны выполнены по схеме активной фазированной решетки, которая имеет три важных применения, и все они связаны с военным делом», — заявил эксперт в интервью ФАН.

По словам Леонкова, первым военным применением таких антенн может стать превращение их в мощнейшее радарное поле, обращающееся по орбитам вокруг Земли. Планируемые 4000, а в перспективе и 12 000 спутников Starlink могут быть мгновенно превращены в десятки тысяч радаров, способных производить разведку поверхности планеты с невиданной доселе точностью и оперативностью.

При этом достаточно скромные возможности единичной фазовой решетки спутника не будут помехой для создания такого «сверхрадара». За счет соединения усилий нескольких аппаратов и использования эффекта интерферометра разрешающая способность радаров может быть значительно улучшена. Как следствие, американские военные получают мощнейший разведывательный инструмент, который, помимо контроля каналов связи, может производить дистанционное зондирование поверхности Земли.

«Следующая опасность Starlink гораздо менее очевидна. Напомним: это не просто спутник с фазированными решетками на борту, но спутник маневрирующий. Поэтому перед множеством спутников этой системы можно поставить задачу сосредоточить излучение своих фазированных решеток на определенной области космического пространства. Например, там, где будет вскоре пролетать спутник связи возможного противника», — добавил эксперт.

При такой концентрации сигналов их мощность складывается — и попавший в опасную зону «чужой» аппарат становится жертвой мощного электромагнитного импульса (ЭМИ), эффект от которого вполне сравним с ЭМИ-оружием. Большая часть электроники спутника-жертвы может быть выведена из строя — временно или навсегда. Если же этого не случится, то спутник противника можно просто на время «ослепить» и «оглушить»: скоординированная атака на него будет похожа на применение систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Используемые Starlink диапазоны связи, а именно K u и K a , — это не просто удобные диапазоны для передачи данных через орбиту. По «счастливой» случайности этот же СВЧ-диапазон считается идеальным при создании средств РЭБ и ЭМИ-оружия.

Точно таким же образом спутники Starlink могут атаковать и наземные системы связи, хотя, конечно, в этом случае эффект будет скорее сравним с действием хорошей системы РЭБ, нежели с губительным ЭМИ.

«Наконец, еще одним военным аспектом применения Starlink может стать использование якобы «частных» спутников связи Илона Маска для прецизионного наведения высокоточного оружия Пентагона. В отличие от системы GPS, участие американских военных в развертывании которой никогда не скрывалось, такая возможность Starlink может быть оставлена в тайне — вплоть до ее применения на практике», — подчеркнул эксперт.

По мнению Леонкова, это делает Starlink вдвойне опасным, поскольку противодействовать «абсолютно мирной» системе связи со всеми ее недокументированными возможностями можно лишь военными средствами. Уже понятно, что на Западе это будет преподноситься как «немотивированная агрессия».

Таким образом, в отличие от спутников GPS, которые станут законной военной целью при серьезном военном обострении, система Starlink может оказаться «спящим резервом» Пентагона в будущей глобальной войне.

Starlink нуждается в международном контроле

SpaceX крайне неохотно раскрывает внутренние протоколы управления и конструктивные особенности своих спутников связи, мотивируя это вопросами защиты интеллектуальной собственности, а не вынужденной секретностью в связи с двойным назначением Starlink. Впрочем, тесная связь компании Илона Маска с разведывательным и военным сообществами США давно является секретом Полишинеля.

Вот и из этой космосвязи, что называется, торчат во все стороны «уши» двойного назначения, гражданского и военного. Ведь даже маскировка спутников, подаваемая до сих пор как «забота» об астрономах, которым они-де создают помехи в наблюдениях, тоже может служить военным целям.

Разумным выходом, как видится, может стать международный контроль над системой Starlink, который позволил бы не допустить ее военного или разведывательного использования в интересах лишь одной страны. Однако пока компания Илона Маска всячески сопротивляется такого рода предложениям. Может быть, не случайно?