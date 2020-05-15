Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Москва, 15 мая. Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

«Вместе с тем, сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя», — подчеркнула она в ходе совещания об открытии медцентров Минобороны в регионах.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что впереди еще лето, осень, сезонная эпидемия гриппа, а в дальнейшем еще возможна MERS-инфекция.

«Поэтому все то, что сегодня представлено, будет востребовано для сохранения здоровья россиян», — заверила Попова.

Она также обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не останавливать работу по строительству модульных медцентров для пациентов с COVID-19 в субъектах РФ.

Ранее глава государства потребовал держать в максимальной готовности специализированный коечный фонд для больных с коронавирусной инфекцией. По данным главы государства, в регионах было создано и оснащено всем необходимым более 148 тыс. таких коек.