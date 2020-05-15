Эпидемиолог Гинцбург назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ

Москва, 15 мая. Коронавирус этим летом не отступит. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией нового типа будет продолжаться еще в течение длительного времени. Александр Гинцбург пояснил, что «мы не только лето, а всю оставшуюся жизнь проведем с коронавирусом». По словам эпидемиолога, самый главный вопрос на данный момент заключается в том, как бороться с инфекцией.

Гинцбург считает, что нормальная жизнь начнется после массовой вакцинации населения.

«Человечество стало вакцинозависимым, потому что общество и политики, которых оно выбирает, не могут позволить, чтобы люди умирали от инфекционных заболеваний. Поэтому очень много средств выделяется на изготовление вакцин, в каждой стране действует национальный календарь прививок», — сказал он НСН.

По его словам, в противном случае смертность была бы намного выше. Собеседник подчеркнул, что два основных достижения медицины — это антисептики и вакцины. Именно они спасли миллиарды жизней.

«То же самое и с коронавирусной инфекцией. Думаю, в течение нескольких месяцев, может, до конца года вакцина появится и она перейдет в управляемую инфекцию», — резюмировал ученый.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в Китае. Тогда в городе Ухань были зарегистрированы многочисленные случаи пневмонии. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавирусной инфекции во всем мире.

Заведующий лабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Андрей Комиссаров считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией будет снижаться летом. Он напомнил, что в 2009 году человечеству пришлось столкнуться с так называемым свиным гриппом, который со временем стал менее агрессивным.