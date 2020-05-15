Пульмонолог объяснила, что скрывается за «матовым стеклом» легких при коронавирусе

Москва, 15 мая. Коронавирусная инфекция опасна не только для лиц из группы риска, но и для молодых людей, заявила пульмонолог петербургской городской больницы №2 Татьяна Степаненко.

По ее словам, зафиксированы смертельные случаи коронавируса, в том числе и среди пациентов, не страдающих хроническими заболеваниями.

«Две недели — и человека нет. И не старого, и не тяжелобольного», — отметила Степаненко.

Она обратила внимание, что до эпидемии COVID-19 никогда не видела таких изменений, которые провоцирует вирус SARS-CoV-2.

«Если бы мне показали такие результаты КТ, например, в декабре или даже в январе, я не поверила бы, что на такое способен вирус», — сказала медик.

Врач также объяснила эффект «матового стекла», заметного на рентгеновских снимках коронавирусных больных. Легочная ткань здорового человека должна быть прозрачной, мутность же проявляется, когда альвеолы содержат жидкость.

Данный эффект характерен не только для пневмонии нового типа, но может возникнуть, например, при сердечной недостаточности. Однако у инфицированных коронавирусом развитие пятен весьма непредсказуемо.

По последним данным, в России зарегистрировано более 262 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, свыше 58 тысяч из которых уже выздоровели. Жертвами ранее неизвестного заболевания стали 2418 человека.