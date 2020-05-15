Зеленский снял санкции с внучки Муссолини, работавшей наблюдателем на выборах в Донбассе

Киев, 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский снял персональные санкции с некоторых лиц, которых привлекали к организации выборов в Донбассе, в том числе с внучки итальянского фашистского диктатора Алессандры Муссолини. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Ранее решение об отмене некоторых санкций принял украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

«В решении СНБО от 19 марта 2019 года, введенном в действие указом президента от 19 марта 2019 года № 82 (указ экс-президента Украины Петра Порошенко о введении санкций. — Прим. ФАН), в приложении 1 позиции 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 исключить, в приложении 2 позицию 195 исключить», — говорится в документе, который Зеленский утвердил 15 мая.

Алессандра Муссолини, являющаяся гражданкой Италии, значилась в списке под номером 77. Она была наблюдателем на выборах в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Из-за санкций украинские активы Муссолини оказались заблокированы. Кроме того, ей был запрещен въезд в страну.

Внучка Бенито Муссолини является дочерью третьего сына диктатора, а также племянницей актрисы Софи Лорен. 57-летняя Александра Муссолини ранее основала в Италии неофашистскую партию, кроме того, она была депутатом Европарламента в 2014–2019 годах. В прошлом году Муссолини проиграла перевыборы и ушла из большой политики.