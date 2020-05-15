Москва, 15 мая. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский выразил сомнения в том, что медицинские перчатки помогут защититься от коронавирусной инфекции. Однако их использование дает определенные плюсы.

«Когда закрыты косметические салоны, то под перчатками легко спрятать отсутствие маникюра», — пояснил Комаровский.

Он также добавил, что медицинские перчатки не могут полностью защитить от заражения коронавирусом. При этом именно через перчатки легче всего подхватить коронавирусную инфекцию, передает «Царьград».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 4,4 миллиона человек. От коронавируса погибло более 302 тысяч человек.

На территории России выявлено 262 тысячи случаев, 2,4 тысячи человек скончались. 58 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.