Правозащитники из Африки призвали мировое сообщество положить конец турецкой интервенции

Бенгази, 15 мая. Альянс африканских журналистов и правозащитников опубликовали совместное заявление, в котором призвали международное сообщество, ООН и Африканский союз повлиять на ситуацию в Ливии и положить конец турецкой военной интервенции. Об этом пишет арабское новостное издание Afrigate news.

В тексте заявления африканцы настаивают на том, чтобы международное сообщество криминализировало турецких чиновников и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наказало их за агрессию против ливийского народа. Коалиция журналистов и правозащитников осудила Турцию за нарушение международного права и превращение ливийских земель в «питательную среду для террористических групп, которые следуют за режимом Эрдогана, призванным расширять и возрождать имперскую османскую мечту», используя в своих интересах озабоченность мирового сообщества ситуацией, складывающейся вокруг пандемии коронавируса.

Помимо военной интервенции и смертей от пуль Турция «заразила» Ливию COVID-19. Во время распространения пандемии в мире и роста количества инфицированных в Турции Анкара продолжала переброску вооружения и боевиков в Триполи и Мисурату. Соседствующим с ними регионам пришлось прекратить транспортное сообщение полностью, так как эти города стали очагом распространения заболевания. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари неоднократно отмечал, что все случаи COVID-19 в Ливии — привозные.

В альянсе правозащитников и африканских журналистов отметили, что согласно имеющимся данным, Турция перебросила в Ливию порядка 17 000 иностранных наемников и террористов. Члены коалиции видят в этом четко спланированную стратегию, с помощью которой Анкара преследует собственные интересы, среди которых — давление на Евросоюз через Ливию, чтобы договориться о вступлении Турции в ЕС и африканская экспансия через Сахельские государства при поддержке террористических групп.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что в НАТО открыто заявили о поддержке так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, фактически публично поддержав режим запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.