Шерин об ответе РФ на иски ЮКОСа: «Если дадим палец откусить — по плечо руку оттяпают»

Депутат Госдумы Александр Шерин сформулировал план необходимых действий РФ в ответ на финансовые аппетиты экс-владельцев ЮКОСа, желающих получить 57 миллиардов долларов из кармана российских налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что Минюст РФ подал кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов с требованием отменить решение Апелляционного суда Гааги о взыскании с России 57 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Абсолютно правильными и логичными считает действия Москвы первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Если бы Российская Федерация не обжаловала это решение, это значило бы, что наша страна признает себя неправой, что, конечно, не соответствует истине, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — То, что делает Минюст, это нормальная юридическая практика. Все законные пути должны быть отработаны, необходимо сражаться до конца. А вот когда будут использованы все правовые нормы, когда все стороны предъявят свои аргументы и контраргументы, тогда конечная инстанция примет решение. В любом случае Россия просто обязана использовать все правовые механизмы, которые можно задействовать».

На вопрос, как следует поступить России, если обжалование не даст нужного результата, Шерин ответил так:

«Считаю, что Россия всегда должна действовать, исходя только из интересов нашего государства. Понятно, что западные суды сегодня к нам предвзяты, они каждый раз пытаются найти повод, чтобы вытащить из нас определенные суммы. Но мы прекрасно понимаем, что деньги, которые пытаются с нас взыскать, — это попытка залезть в карман наших граждан, в первую очередь социально незащищенных людей. Ведь суммы, потраченные на аппетиты ЮКОСа, могли бы пойти на социальные нужды россиян».

Именно поэтому в нашей конституции должна появиться поправка, ставящая российское законодательство в приоритетное положение по сравнению с международными нормами, напоминает собеседник ФАН.

«Если решения заведомо принимаются против нас, мы должны себя защитить. А то, если дело так пойдет и дальше, нам какие-то полоумные начнут предъявлять претензии за все. Вплоть до требования оплатить снос памятника маршалу Коневу в Праге. А потом и другие счета начнут нам предъявлять. Мы должны быть последовательны в защите наших интересов. Если мы сейчас дадим палец откусить — нам скоро по плечо руку оттяпают», — эмоционально резюмировал Александр Шерин.

Как сообщает пресс-служба Минюста РФ, в своей жалобе в Верховный суд Нидерландов Москва проинформировала, что Апелляционный суд Гааги, вынося решение в пользу мажоритарных акционеров ЮКОСа, проигнорировал многочисленные нарушения истцами антикоррупционного законодательства.

В мотивировочной части жалобы упоминается, что контроль над активами ЮКОСа был получен его бывшими акционерами с помощью доказанного сговора, фиктивных сделок и подкупа должностных лиц, а также с использованием офшорных «компаний-пустышек».

В апелляции говорится, что экс-владельцы ЮКОСа систематически не платили налоги и незаконно выводили деньги за рубеж. Минюст также напомнил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно отвергал обвинения экс-владельцев ЮКОСа в адрес РФ в якобы наличии политической мотивации в делах, касающихся этой компании.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бывшие акционеры ЮКОСа во главе с заочно приговоренным в РФ к пожизненному заключению Леонидом Невзлиным (бывшим партнером беглого олигарха Михаила Ходорковского) рассчитывают через суд заполучить «крупные куски» российской недвижимости за рубежом.

При этом эксперты напоминают, что основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский просто «кинул» акционеров своей компании. Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко напомнил, что все свое состояние Ходорковский «сколотил только на обмане и воровстве».

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск экс-акционеров ЮКОСа к России. Москву обязали выплатить истцам 50 миллиардов долларов. Россия обжаловала это решение, в ответ бывшие владельцы ЮКОСа стали добиваться ареста российских зарубежных активов.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о взыскании 50 млрд долларов, как не находящееся в компетенции Третейского суда. Экс-владельцы ЮКОСа вновь обжаловали это решение. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги признал жалобу законной, а сумма, которую экс-совладельцы ЮКОСа теперь пытаются взыскать с России, увеличилась на семь миллиардов долларов за счет штрафных санкций.