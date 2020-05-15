Путин потребовал начислять выплаты медикам за сам факт работы с больными с COVID-19

Москва, 15 мая. Президент России Владимир Путин напомнил, что выплаты за работу с больными с коронавирусом должны быть выплачены медикам в конкретные даты, итоги выполнения поручения во всех регионах РФ обсудят на следующей неделе.

Глава государства напомнил, что были назначены конкретные сроки и цифры по платежам. По его словам, в начале следующей недели будут подведены итоги по всем субъектам РФ.

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время — пять, десять минут или два часа, а за сам факт работы», — сказал российский лидер на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах РФ для оказания помощи больным с COVID-19.

Ранее глава государства потребовал, чтобы все медицинские работники до 15 мая получили надбавки к зарплате за работу с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией. Сумма надбавки зависит от категории медперсонала.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 мая, число заболевших коронавирусом в России составляет 262 843, за весь период пандемии выздоровели 58 226 человек, умерли 2418 человек.