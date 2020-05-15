Поклонская объяснила, почему согласилась на интервью с Гордоном

Москва, 15 мая. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская заявила, что давала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, чтобы донести свою точку зрения.

Ранее Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Беседа состоялась с Дмитрием Гордоном, который позволяет себе оскорбительные выпады в адрес РФ и Крыма.

Парламентарий в эфире радио «Крым» рассказала, как было организовано интервью с Гордоном. По ее словам, она услышала в публичном диалоге Гордона и журналиста Александра Невзорова отзывы с издевкой о себе и посоветовала высказаться о собеседнике очно. После этого Гордон предложил Поклонской провести интервью, и депутат ГД приняла предложение.

«Интервью Дмитрию Гордону я давала не для [его] популярности, а для того, чтобы донести свою точку зрения, точку зрения крымчан и чтобы нас услышали. И сделать первый шаг — шаг разумный, шаг к миру», — сказала Поклонская, отвечая на вопрос, с чем был связан выбор интервьюера.

Она отметила, что при общении с Гордоном смогла донести свою точку зрения, это было важно для нее.

По словам парламентария, украинский журналист сдержал слово и сохранил все ответы в вышедшем интервью. Беседа с Гордоном проходила в онлайн-режиме между Киевом и Симферополем.