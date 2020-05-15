«Радио свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России

Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье. На этот раз финансируемые Конгрессом Соединенных Штатов «журналисты» решили обмануть своих немногочисленных читателей фейком об «очередях» за выплатами пособий на детей в России. Свою публикацию авторы сопроводили отредактированной фотографией с Украины.

«Об очередях сообщали в Саратове, Красноярске, Барнауле, Чите, Сочи, Смоленске, Тюмени, Брянске и других городах», — указывается в статье.

В то же время, продолжает «Радио Свобода», в большинстве случаев люди стоят скученно, совсем не соблюдая социальную дистанцию, предписанную правилами самоизоляции. Это утверждение, по мнению «журналистов», должна была продемонстрировать представленная в материале фотография. И тут возникла проблема: слово «Преса» слева написано с одной буквой с, по-украински. Ни в Саратове, ни в Красноярске, ни в других российских городах, по данным ФАН, так делать не принято.

Через какое-то время в «Радио Свобода» заметили оплошность и попытались исправиться, но не заменив фотографию, а просто кадрировав ее так, чтобы предательский киоск не был виден.

Напомним, это далеко не первый фейк, на котором попадается НКО. В середине апреля сотрудница подконтрольного «Радио Свобода» издания «Север.Реалии» Татьяна Вольтская также опубликовала статью «Людей принудительно отключают. Реаниматолог об адских условиях работы», в которой ссылаясь на слова якобы врача-реаниматолога с 25-летним стажем, сообщила о нехватке медиков и 1600 аппаратов (ИВЛ) в больницах Санкт-Петербурга. Примечательно, что источник информации Вольтская предусмотрительно не назвала, ссылаясь на его желание остаться анонимом. Данная информация была опровергнута председателем городского комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом.

Еще один фейк «Радио Свобода» касался ограничений авиаперелетов, введенных странами в рамках пандемии коронавируса. Материал под названием «Оставшиеся в Израиле: мамы с детьми после операций не могут вернуться в Россию» сообщал о сложностях, с которыми столкнулись россияне, якобы застрявшие в Израиле в связи с отменой авиасообщения. Однако и эта «новость» была опровергнута, причем фейк развенчало посольство России в Израиле.