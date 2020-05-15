Ученые назвали новую версию исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике

Москва, 15 мая. Ученые из американского университета в Колорадо назвали новую версию исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Они напомнили, что Бермудский треугольник располагается в Атлантическом океане между штатом Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Это место, которое издавна окутано тайной.

Как считают многие специалисты, оно обладает сверхъестественными способностями. При этом часть из изучавших феномен уверены, что все катастрофы являются лишь стечением обстоятельств.

По данным издания «Дни 24», впервые о странном месте, в котором пропадают корабли, заговорили в середине XX века. Сам термин «Бермудский треугольник» ввел публицист Эвард Ван Винкл Джонс, назвав его «местом дьявола». В 1974 году о Бермудском треугольнике была издана книга, которая разошлась миллионным тиражом.

Современные исследователи склоняются к мнению, что исчезновения в этой части Атлантического океана связаны с гексагональными облаками, которые можно сравнить с воздушной бомбой. В Колорадо специалисты после просмотра снимков местности со спутника пришли к выводу, что облака вызывают воздушные потоки со скоростью 274 километра в час. Такую скорость по разрушающей силе можно сравнить с ураганом и «взрывом» воздуха.

Напомним, Бермудский треугольник знаменит тем, что, попадая в него, исчезали самолеты и судна. Так, только в 1945 году примерно в этом районе с радаров пропали 75 самолетов и порядка 300 лодок.

А последней жертвой местности стал грузовой корабль «Эль Фаро» в 2015 году.