Мужчина с гранатой угрожал взорвать супермаркет в Киеве из-за просьбы надеть маску

Киев, 15 мая. Местный житель угрожал взорвать гранату в супермаркете после просьбы надеть защитную маску в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Украины.

По имеющейся информации, правоохранителям поступило сообщение, в котором говорилось, что посетитель одного из супермаркетов в ходе конфликта достал похожий на гранату предмет и стал им угрожать. На место происшествия выехали наряд полиции, оперативная группа и взрывотехники.

Правоохранители выяснили, что мужчина зашел в супермаркет без медицинской маски и получил замечание от охранника.

«Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать», — говорится в сообщении.

Полиция задержала мужчину и изъяла у него гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что ряд ограничительных мер был введен на Украине с 12 марта. Жителей страны обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.