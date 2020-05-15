Политолог Кот объяснил появление «инкубаторов по производству детей» на Украине

Возникновение на Украине «инкубаторов по производству детей» стало результатом отсутствия государственности в стране. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот.

Так собеседник ФАН прокомментировал скандал вокруг предназначенных для вывоза в приемные семьи в Испанию, Швейцарию, Малайзию, Великобританию и КНР 46 младенцев от суррогатных матерей, которые из-за карантина находятся в киевском отеле «Венеция». При этом детский омбудсмен Украины Николай Кулеба осудил суррогатное материнство в стране и сообщил о нарушениях прав детей в стране.

«Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. И реальное количество таких детей, которых «поставляет» Украина таким образом, мы не знаем», — написал он на своей странице в Facebook.

Он заверил, что не допустит «объективизации ребенка и позиционирования его как товара». Кулеба выразил мнение, что каждый ребенок имеет право на семью.

«Дети, которые сегодня находятся в отеле, фактически имеют биологических матерей, находящихся на Украине. Но при организации процесса суррогатного материнства они пока остались без родителей. Как генетических, так и биологических», — добавил уполномоченный по правам ребенка.

С мнением Николая Кулебы согласился политолог Юрий Кот, который в числе причин «морального упадка» на Украине указал «сломленную» государственность после смены власти в 2014 году и отсутствие реально действующих законов.

«Сейчас мы наблюдаем способность женщин идти на подобные вещи осознанно, чтобы заработать какую-то копейку, торгуя своим телом и чревом. Мы видим моральное уродство тех мерзавцев, которые позволяют себе насильственно выкрадывать девочек и превращать их тела в инкубаторы по производству детей, чтобы потом торговать ими. Все это результат отсутствия государственности на Украине, когда одна маленькая ложь рождает тотальное вранье. Сегодня процесс вранья, который был начат на Майдане, как воронка затягивает все больше людей», — заявил Кот в комментарии ФАН.

Ситуация с младенцами, по мнению собеседника ФАН, ужасна. Это совсем не вяжется с тем, как все люди привыкли видеть чудо деторождения, когда это происходит в роддоме.

«В этом случае есть мама, которая из сотен голосов новорожденных отличит своего маленького ребенка. Под окнами всегда ходит отец и ждет, чтобы мама ему показала их младенца. А здесь мы видим просто инкубатор, когда детей даже забрали у матерей, где-то насильственно, а где-то купили», — сказал политолог.

Концентрация такого большого количества младенцев в гостинице говорит о том, что их вывоз за рубеж поставлен на поток, считает Кот.

«Это значит, что образовалась некая пробка и младенцы накопились за это время. Как только снимается карантин, младенцы пойдут потоком из Украины. Но вопрос в том, куда они пойдут? В какие семьи? Пойдут ли они на ритуальное убийство для жертвоприношений? У нас существует огромное количество содомитов, которые не скрывают, что пьют кровь младенцев. Может быть младенцы пойдут в семьи, где есть двое пап или две мамы. По сути, мы видим не просто ужасающий моральный упадок, а геенну огненную, в которой горит вся Украина. В стране торгуют абсолютно всем», — с сожалением отметил он.

Такая ситуация очень напоминает времена фашисткой Германии, когда человеческое тело использовалось как ресурс, утверждает Кот.

«В ход шло все: ногти, волосы, кожа. Сегодня мы видим тоже самое, когда из людей добывают детей, чтобы рожать их на органы. Никто это не контролирует, так как такой бизнес является теневым», — уверен собеседник ФАН.

Вдобавок к этому политолог обращает внимание на то, что в торговле младенцами завязана вся политическая верхушка Украины. В частности, к этому бизнесу имела отношение экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. По его словам, на своем посту она пытались уничтожить систему здравоохранения Украины, способствуя уходу квалифицированных кадров. Также глава МВД Арсен Аваков замешан в этом бизнесе, потому он не может не знать о подобных вещах.

«Сейчас эту волну пытаются погасить, но ничего не поменяется, а дальше будет только хуже. Сегодня этим девочкам еще предлагают какие-то деньги, но пройдет совсем немножко времени, и их уже никто спрашивать не будет — девочек будут воровать, привязывать к кровати, оплодотворять, девять месяцев кормить, а после рождения ребенка его заберут. Такой инкубатор будет запускаться везде», — резюмировал Кот.

Ранее издание «Страна» сообщило, что суррогатное материнство на Украине становится очень популярным. Украинские дети пользуются большим спросом, поскольку цены на Украине на рождение ребенка значительно ниже, чем в Европе или США. Отмечается, что стоимость таких услуг обходится «покупателям» порядка 30–70 тыс. долларов, роженица получает не более 15 тыс. долларов.