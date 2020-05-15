НАТО заявляет о поддержке «Братьев-мусульман» в Ливии

В НАТО открыто заявили о поддержке правительства террористов запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1 в Ливии. Критику на заявление главы НАТО Йенсом Столтенбергом со ссылкой на итальянский ежедневник La Repubblica выпустило издание Greek city times.

«В Ливии действует эмбарго на поставку вооружения, которое должно соблюдаться всеми сторонами. Однако это не означает, что нужно ставить силы, возглавляемые Хафтаром и единственного признанного ООН правительства Файеза Сарраджа на один уровень. По этой причине НАТО готова оказать поддержку правительству Триполи», — заявил Столтенберг.

Таким образом, НАТО фактически публично выразило поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, функционерами которого являются выходцы из различных террористических организаций, среди которых — «Братья-мусульмане», ИГ1 и «Аль-Каида»1 (деятельность всех трех группировок запрещена в РФ).

Греческое издание указывает, что ПНС регулярно нарушало нормы международного права — в частности, в 2019 году было заключено соглашение с Турцией о демаркации морских границ — этот документ ущемляет права Греции и Кипра, т.к. нарушает их право на исключительную экономическую зону и фактически делит между Ливией и Турцией греческие морские территории. Кроме того, ПНС не имело права на заключение подобных договоров, т.к. утратило свою легитимность в 2017 году согласно Схиратским соглашениям. Стоит отметить, что Палата Представителей — единственный легитимный орган в Ливии — не только не ратифицировала соглашение, но и выступила с резкой его критикой.

Историческое противостояние Греции и Турции вышло на новый уровень после сделки ПНС и Анкары. Тем активнее Афины выступили за создание новой военно-морской миссии IRINI, стартовавшей 1 апреля 2020 года на смену миссии «София». Контроль за эмбарго на поставки вооружения в Ливию стал поводом потеснить Турцию.

Известно, и об этом также сообщает Greek city times, что триполитанское правительство постоянно получает военную поддержку от Анкары, поставляющей вооружение и сирийских наемников. Об этом регулярно свидетельствует американская журналистка Линдси Снелл. Ранее она была похищена террористами «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии, но бежала в Турцию, где ее впоследствии арестовали турецкие солдаты при пересечении границы и заключили в тюрьму на два месяца. Журналистку обвинили в том, что она является агентом ЦРУ и сняла видео, на котором сирийцы, сражавшиеся на стороне ПНС, рассказали о том, что Турция обещала заплатить им за это в среднем от 2 000 до 2 500 долларов США. Проводя такую волюнтаристскую политику, неудивительно, что Турция является лишь одной из 15 стран мира, которая не подписала Устав ООН.

Greek city times сообщает, что позиция Греции состоит в том, что поддержка НАТО ПНС оставит страну слабой и раздробленной. В то же время фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар пользуется поддержкой многих государств, среди которых — Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Греция и Франция. Отмечается, что фельдмаршал «освободил население и большую часть территории от правления «Братьев-мусульман». В настоящее время Халифа Хафтар контролирует 97,2% всей территории Ливии».

Возможные изменения в турецкой политике ожидаются в связи с тем, что по причине падения курса турецкой лиры по отношению к доллару США и перспективе банкротства трех самых крупных банков, маловероятно, что Турция сможет поддерживать джихадистов в Ливии на прежнем уровне. Поддержка НАТО в данном случае — это естественное продолжение процесса.

Однако вопрос «сотрудничества» НАТО и Турции с ПНС грозит эскалацией конфликта в Средиземноморье и расколом Альянса, так как члены НАТО — Франция, Греция и ряд других стран — выступили против военной поддержки Турцией режима Файеза Сарраджа.

1 Организация запрещена на территории РФ.