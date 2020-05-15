Москва, 15 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за минувшую неделю число выздоровевших от коронавируса военнослужащих превысило количество новых выявленных случаев.

«С 8 мая, уже в течение недели, фактически ежесуточно у нас выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьезный успех», — сказал министр.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 4,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 297 тысяч человек.

На территории РФ выявлено 252 тысячи случаев, более 2 тысяч человек скончались. 53 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения заболевания в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.