Миро уличила в алкогольной зависимости певицу Терешину

Москва, 15 мая. Известный блогер Лена Миро уличила в алкогольной зависимости певицу Татьяну Терешину. Миро рассказала в своем блоге, что ее обеспокоили фотографии в Instagram-аккаунте исполнительницы.

По словам блогера, за последние десять дней Терешина опубликовала несколько снимков, на которых предстала перед подписчиками с бокалом алкоголя в руке.

«Беленькое сменяется красненьким, в ее глазах все выглядит так романтично!» — написала Миро.

Она обратила внимание, что Терешина фотографировалась с бокалом на Пасху, во время вечеринки с друзьями и в одиночестве на кухне. Беспокойство блогера вызвало и то, что «пьянство» певицы видят ее маленькие дети.

«На самоизоляции многие пустые люди не знают, чем бы себя наполнить. <…> Вечерний бокальчик красненького постепенно смещается сначала ближе к обеду, а потом и к утру — чего зря время терять? Именно так и становятся алкоголиками», — отметила Лена Миро.

Блогер не сомневается, что сама Терешина не считает себя алкоголичкой. Миро подчеркнула, что многие на изоляции «прикладываются к винишку», думая, что в этом нет ничего страшного. По словам блогера, даже человек, который регулярно употребляет спиртное раз в неделю, уже считается алкоголиком. Как утверждает Миро, безопаснее раз в месяц выпить сильно, чем каждый день употреблять по бокалу. Что касается Терешиной, то, по мнению Миро, лицо певицы уже представляет собой «типичный хабитус спившегося вконец человека».